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Расстройство психики, проблемы с концентрацией и вниманием, сопровождаемые резким ростом температуры тела вполне могут оказаться признаком заражения коронавирусом. Такой вывод сделали испанские и французские ученые после проведенных исследований.

Эксперты сообщили, что большинство экспериментов, проводимых сегодня с коронавирусом, призваны определить, как Covid-19 влияет на внутренние органы человека. Анализируется воздействия заболевания и его последствия для почек и печени, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Однако все чаще пациенты жалуются и на поражение нервной системы.

Ученые заявили, что делирий, представляющий собой нейрокогнитивные изменения, описанные выше, одновременное появление головных болей на фоне повышенной температуры – это ключевые признаки заражения, которые позволяют мгновенно определить заболевание. Помимо перечисленных выше симптомов, ученые также назвали потерю вкуса и обоняния. Они также помогают безошибочно диагностировать коронавирус.

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