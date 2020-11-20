Врач-аллерголог Вера Ревякина рассказала о том, что люди, имеющие аллергию, получили неожиданное преимущество в условиях пандемии коронавируса.

Как рассказала медик, люди с аллергией реже заражаются коронавирусом. Это обусловлена тем, что у них немного иначе устроен рецептурный аппарат и свойства иммунного ответа, и они менее восприимчивы к коронавирусу в целом.

Это не означает, что люди с аллергией в принципе не заражаются коронавирусом, как подчеркивает медик. Наличие аллергии лишь способствует более редкому заражению, кроме того, у аллергиков меньше риск развить осложнения при коронавирусе.

Кроме того, ранее сообщалось, что есть группа людей, которые не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с больными. Их «неуязвимость» на данный момент не объясняется.