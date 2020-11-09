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Коронавирус не способен запускать развитие в организме онкологических заболеваний. Однако если человек уже болен раком, он вполне может оказаться в группе риска. Об этом рассказал Николай Жуков, входящий в правление Российского общества клинической онкологии.

По словам Жукова, в настоящий момент нельзя говорить о том, что SARS-CoV-2 способен приводить к появлению и развитию онкологических заболеваний. Во всяком случае многочисленные исследования пока не выявили каких-либо механизмов для этого. Но чтобы подтвердить подобные выводы, необходимо изучать коронавирус не один год.

То же самое можно сказать и о влиянии коронавируса на уже имеющиеся онкологические недуги. Эксперт говорит, что Covid-19 вполне способен осложнить лечение рака. Но произойдет это не столько из-за коронавируса, сколько из-за лечения, выбранного для конкретного пациента. Если оно будет слишком агрессивным, то развитие онкологии может ускориться.

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