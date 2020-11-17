Главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов рассказал о некоторых способах уменьшить вероятность развития рака.

Так, медик отметил, что отказ от курения весьма сильно снижает вероятность развития онкологических заболеваний. По словам Нагуманова, курение оказывает влияние на развитие 16 видов рака.

Негативное воздействие оказывает и чрезмерное употребление алкоголя. Так, алкогольные напитки влияют на развитие рака полости рта, пищеварительной системы, а также гортани.

Занятия физическими упражнениями снижает вероятность развития рака. Рекомендуется заниматься не менее получаса ежедневно. Также Нагуманов отметил, что следует избегать пребывания на солнце с открытыми участками тела, а также соблюдать осторожность при использовании бытовой химии.

Соблюдение всех этих рекомендация способно уменьшить риск развития онкологических заболеваний примерно на 30%.