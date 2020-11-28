Боксер Рой Джонс-младший, который в ночь на воскресенье встретится в выставочном поединке с легендарным Майком Тайсоном, недавно обучал боксу телеведущего Владимира Соловьева. Случилось это в ходе столкновения двух известных представителей медиа – самого Соловьева и Василия Уткина. Они сцепились не на жизнь, а на смерть, причем сперва делали это в интернете, а затем решили перенести выяснение отношений на ринг.

Разговоры об этом так и остались разговорами, но на всякий случай Соловьев все же решил подтянуть спортивную форму и научиться «мордобою». И лучшим тренером для него оказался как раз Рой Джонс.

Ведущий оказался прилежным учеником и уже через некоторое время рассказывал в одной из своих авторских программ, как нужно держать удар, а также демонстрировал всему, чему научился у знаменитого боксера.

Рой Джонс-младший известен и тем, что в 2015 году провел поединок против Энцо Маккаринелли под флагом России. Все дело в том, что за несколько месяцев до этого боя он принял российское гражданство.