читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боксер Рой Джонс-младший, который в ночь на воскресенье встретится в выставочном поединке с легендарным Майком Тайсоном, недавно обучал боксу телеведущего Владимира Соловьева. Случилось это в ходе столкновения двух известных представителей медиа – самого Соловьева и Василия Уткина. Они сцепились не на жизнь, а на смерть, причем сперва делали это в интернете, а затем решили перенести выяснение отношений на ринг.

Разговоры об этом так и остались разговорами, но на всякий случай Соловьев все же решил подтянуть спортивную форму и научиться «мордобою». И лучшим тренером для него оказался как раз Рой Джонс.

Ведущий оказался прилежным учеником и уже через некоторое время рассказывал в одной из своих авторских программ, как нужно держать удар, а также демонстрировал всему, чему научился у знаменитого боксера.

Рой Джонс-младший известен и тем, что в 2015 году провел поединок против Энцо Маккаринелли под флагом России. Все дело в том, что за несколько месяцев до этого боя он принял российское гражданство.

Вам может понравиться

Еще 6 тыс. 633 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В оперштабе по противодействию распространения коронавируса в столице РФ сообщили, что в…

В Тульской области передано в суд дело об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки

Пресс-служба Следственного комитета по Тульской области сообщила о передаче в судебные органы…

Около 90 пунктов вакцинации от коронавируса откроют в Подмосковье

Андрей Воробьев, руководитель Московской области, опубликовал на своей страничке в ВКонтакте сообщение,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 ноября – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 28 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 ноября – небольшая облачность, до -6 °C | Королев: погода, 28 ноября – переменная облачность, до 3 °C | Подольск: погода, 28 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 28 ноября – ясно, до 8 °C |