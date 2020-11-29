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В подавляющем большинстве случаев при повторном заражении коронавирусом заболевание протекает в более легкой форме. Об этом рассказал вирусолог Александр Лукашев. Он отметил, что риск летального исхода и возникновения серьезных осложнений для организма также существенно снижается.

По словам Лукашева, проблема только одна – выявить повторное заражение коронавирусом гораздо сложнее. Все дело в том, что у человека, который уже переболел Covid-19, в организме остаются антитела. Если он вновь «подхватит» вирус, их количество увеличится. Но подсчитать это никто не сможет, так как тесты определяют лишь наличие антител.

Напомним, что ранее эксперты утверждали, что у пациентов, которые переболели Ковид бессимптомно, при повторном заражении может развиться тяжелая форма коронавируса, способная привести к летальному исходу.

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