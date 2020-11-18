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Разработка и запуск в массовое производство вакцины от коронавируса позволит прекратить пандемию буквально за 1-2 года. Но есть и более длительный сценарий ее окончания. Об этом рассказал вирусолог Сергей Нетесов.

Он пояснил, что если запустить препарат для профилактики коронавируса и вакцинировать 75 процентов жителей планеты, то уже к 22 году Covid-19 станет историей. Чтобы ускорить этот процесс, нужно делать прививки 90% населения Земли. Тогда пандемия завершится не позднее, чем через год.

Второй сценарий подразумевает отказ от вакцины и приобретение коллективного иммунитета. В этом случае окончания пандемии придется ждать значительно дольше – от 8 до 12 лет. Причем переболеть Covid потребуется нескольким миллиардам человек, немалая часть которых умрет из-за осложнений заболевания.

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