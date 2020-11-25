Эксперт Георгий Игнатьев, возглавляющий отдел вирусологии в научном центре им. М.П. Чумакова прокомментировал слухи о том, что в вакцины от коронавируса будут встраивать чипы для слежки за людьми. Он отметил, что такие разговоры вызывают смех, однако попытался подробно разъяснить, почему чипирование медицинских препаратов не представляются возможными.

По словам Игнатьева, он знает процесс изготовления вакцин и уверен, что в настоящий момент просто не существует технологий, позволяющих создать чипы для встраивания в них. Эксперт считает, что даже если кто-то додумается до такого, то система контроля не даст ввести препарат, так как обнаружит чужеродное тело.

Если же речь идет о биологической вакцине, то такую сперва нужно сделать. Центр Чумакова точно не занимается решением подобных задач, так как главная его цель – создать сам препарат для профилактики коронавируса. Что не так уж просто. Не говоря уже о разработке, создании и встраивании в вакцину каких-то чипов.