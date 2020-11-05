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Люди со слабым иммунитетом вполне могут заболеть Covid-19 и во второй раз. Причем такое происходит даже в том случае, если первое заражение коронавирусом пациент перенес без ярко выраженных симптомов или с их полным отсутствием.

Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн, представляющий Центр имени Гамалеи. Он отметил, что естественная иммунная система человека является наиболее действенным барьером, обеспечивающим защиту от коронавируса. Если первое заражение вызвало слабый иммунный ответ, то через некоторое время после выздоровления пациент может заразиться снова.

При этом Альштейн не исключает, что при повторном заражении симптомы заболевания могут быть уже более тяжелыми. Но подобная версия пока не нашла точного подтверждения, так как данный аспект до сих пор не изучен специалистами.

Вирусолог посоветовал тем людям, кто уже выздоровел от Covid, не надеяться на приобретенный иммунитет, а соблюдать все установленные правила предосторожности. Это позволит минимизировать риск повторного заражения.

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