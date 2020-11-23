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Вирусолог Алексей Аграновский, представляющий МГУ им. Ломоносова, рассказал о самых опасных последствиях коронавируса для человеческого организма. Одним из них оказалось серьезное повреждение дыхательных путей. И в особенности легких.

По словам специалиста, эти повреждения можно будет со временем вылечить. Однако сначала человеку придется столкнуться с сильной одышкой, затруднениями дыхания и другими неприятностями. Лечение легких займет немало времени.

Аграновский также рассказал, что сейчас выстраивается множество версий о негативном влиянии коронавируса на печень, почки, пищеварительный тракт, нервную систему. Эксперт считает, что все эти утверждения требуют доказательств, которые можно получить лишь путем исследований. Потому что в настоящий момент никаких адекватных подтверждений не существует.

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