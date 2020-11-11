Австралийские исследователи смогли найти на территории Южно-Африканской Республики череп древнего гоминида возрастом не менее 2 000 000 лет.

Согласно словам палеонтологов, им удалось найти череп самца парантропа, считающего близким родственником человека прямоходящего. Последний при этом представляет собой прямого предка современных людей. Специалисты имели мало сведений о данном виде, так как у них отсутствовали необходимые останки – в основном им попадались лишь зубы.

Благодаря целому черепу ученые могут получить больше информации о парантропах. К тому же данные окаменелости продемонстрировали «микроэволюцию», связанную с изменением внешних параметров вида. Исследователи отмечают, что парантропы в основном употребляли корнеплоды и древесную кору.