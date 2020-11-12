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Представители Всемирной организации здравоохранения рассказали о схожих и отличительных признаках коронавирусной инфекции и гриппа.

Согласно словам специалистов, насморк, сильный кашель, лихорадочное состояние, болевые ощущения в горле и быстрая утомляемость могут указывать на то, что пациент заболел гриппом, а не коронавирусом. К отличительным симптомам последнего можно отнести только одышку, а также пропажу обоняния и вкуса.

Сотрудники ВОЗ отмечают, что у людей с тяжелой формой COVID-19 обычно возникают боли в области груди, поднимается температура тела до 38 градусов и выше, начинают путаться мысли и появляется одышка. При наличии данных симптомов больному следует как можно скорее обратиться к врачам за помощью.

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  • Анна
  • 10.11.2020
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