Пару дней назад неизвестные «слили» в интернет документацию немецких компаний Crytek и Ubisoft, отлично известных поклонникам видеоигры Crysis. Это позволило пролить свет на дальнейшие планы разработчиков. Пользователи, которые заинтересовались этими документами, узнали о создании сразу нескольких новых игр.

Среди них – Robinson II и Rome Next, Hunt Mobile и две версии Crysis – Next и VR. Во внутренней документации разработчиков говорится о том, что первая из этих версий представляет собой королевскую битву, рассчитанную как минимум на сотню игроков.

В этой самой битве планировалось создание высококачественной графики, которая бы позволила сделать каждое сражение максимально реалистичным и захватывающим дух. Также упоминается о новых нанокостюмах с дополнительными суперспособностями и визуальной кастомизации.

Столь подробной информации по остальным упомянутым играм нет. Также остается неизвестным, собираются ли компании разрабатывать их или это просто список идей.