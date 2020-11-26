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В социальных сетях появились фотографии, сделанные жителями микрорайона Сипайлова города Уфы. На них изображен мужчина, который прогуливается по улицам Королева и Жукова абсолютно обнаженным. Авторы фото написали, что эксгибициониста не смущали ни заснеженные тротуары, ни окружающие люди, ни довольно сильный мороз.

В результате история закончилась тем, чем и должна была закончиться. На голого любителя прогулок обратили внимание полицейские. Они задержали мужчину и доставили его в отдел МВД. Как отметил один из подписчиков, прокомментировавших фотографии, причиной задержания стало отсутствие на эксгибиционисте перчаток и маски.

Позже полицейские сообщили, что мужчина стоит на учете в психиатрическом учреждении. Также они опровергли предположения жителей микрорайона о том, что голый любитель прогулок был под действием наркотических средств или алкоголя.

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