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Российские города продолжают устанавливать таблички, которые указывают расстояние до Перевала Дятлова. Появился такой указатель и в Уфе. Об этом поведала Кристина Абрамичева, принимающая активное участие в общественной жизни города и работающая гидом.

Указатель расположен в пространстве «Арт-квадрат». Надпись на нем гласит, что до места трагедии, произошедшей в 1959 году с советскими студентами – 826 километров.

Помимо этого, под указателем имеется QR-код, позволяющий узнать подробности о Перевале Дятлова и о том, как на Урале погибла целая экспедиция, состоящая из студентов.

Напомним, что в ближайший понедельник телеканал ТНТ начнет показ многосерийного фильма «Перевал Дятлова». Он расскажет подробности о трагедии, а также раскроет некоторые тайны, которыми до сих пор окутана гибель экспедиции.

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