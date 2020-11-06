На страницах издания The National Interest появилась публикация, посвященная подводным лодкам советского и российского производства, которые сумели удивить весь мир. В этот список вошли как уже устаревшие, так и самые новые субмарины, которые создавались уже после развала СССР. Так, к последним авторы статьи отнесли подлодки «Ясень», которые сравнили с основой американского подводного флота – субмаринами Virginia.

«Ясень», в отличие от детища американских конструкторов, обходится гораздо дешевле. При этом на данной субмарине присутствует современное электронной управление. Помимо этого, лодки вооружаются самыми совершенными боеприпасами – ракетами «Оникс», «Калибр-М» и «Циркон».

Вспомнили авторы публикации и подлодку «Анчар», которая относилась к проекту 661 и появилась в далеком 1968 году. Она оснащалась сразу двумя атомными реакторами, могла развивать скорость более 44 узлов. Однако именно такая скорость и была основным недостатком «Анчара». Все дело в том, что субмарина была достаточно шумной, из-за чего легко обнаруживалась.

Также в список наиболее впечатляющих вошли лодки проекта «Акула», одна из которых («Дмитрий Донской») продолжает плавание и сегодня, «Борей», который как раз пришел на смену «Акулам», и «Варшавянка» с невероятно тихим ходом. Последняя продолжает успешно эксплуатироваться и модернизироваться.