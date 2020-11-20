В одной из микрофинансовых организаций Грузии произошло чрезвычайное происшествие. Мужчина, который зашел в здание, расположенное на проспекте Церетели, объявил всех присутствующих там заложниками и изложил свои требования правоохранительным органам, приехавшим на вызов.

Мужчина потребовал всего две вещи – снижения стоимости лекарств в аптеках страны и уменьшения процентов по кредитам и микрозаймам. В противном случае преступник грозил взорвать ручную гранату и убить всех заложников.

Офис МФО находится на первом этаже жилого дома, поэтому полиция, которая оцепила здание, раздумывает на тем, как эвакуировать жителей.

В отдельных СМИ появилась информация о том, что МФО захватили сразу пять преступников, каждый из которых вооружен гранатами. Полицейские готовят спецоперацию.