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Ребенок, который родился в Сингапуре, уже в утробе матери начал готовиться к выходу в наш жестокий мир. Медики, принимавшие роды, выяснили, что малыш абсолютно здоров, но обнаружили в его организме антитела к коронавирусу.

Это уже второй такой случай, зафиксированный в Сингапуре. Весной ребенка с антителами в организме родила местная жительница, у которой было выявлено заражение коронавирусом на 36-й неделе беременности.

Роженица, у который малыш родился в ноябре, также болела Covid-19. Она заразилась на 10-й неделе после путешествия по Европе. Заболевание протекало в легкой форме, поэтому женщина лечилась амбулаторно. Через три недели тесты показали отсутствие вируса в организме. Кроме того, у нее не нашли антител, но зато они передались ребенку, который родился с защитой от коронавируса.

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