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В Сети начали появляться видео, на которых владельцы устройств Xbox Series X демонстрируют, как дымятся их консоли.

Такое видео опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Сети под ником AllGamesDelta. Другой пользователь, под ником Arek Adamowicz, рассказал в комментарии, что у него была та же самая проблема. Также пользователь Reddit под ником Hirsutophilia выложил аналогичное видео.

В комментариях некоторые пользователи Сети предположили, что в консоли сгорел какой-то модуль, что и стало причиной появления дыма. Другие предположили, что нагнать дым могли и сами владельцы устройств.

Как сообщает издание GamesRadar, на данный момент пока ещё слишком рано говорить о том, является ли эта проблема широко распространённой, или она возникает лишь у некоторых владельцев Xbox Series X

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