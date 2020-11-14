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В Саратове был задержан 30-летний местный житель, который обвиняется в убийстве 22-летней женщины.

Как сообщается, 12 ноября стало известно о пропавшей 22-летней местной жительнице. Её тело с синяками и кровоподтёками было обнаружено на следующий день вечером в подвале одного из жилых домов, находящихся на улице Большая Садовая. В ходе проведения экспертизы было установлено, что женщину задушили.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий скором времени был установлен подозреваемый в убийстве. Как отмечается, он скрывался в Аткарском районе.

В настоящее время проводится допрос мужчины следователем, в его отношении возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о выборе меры пресечения в виде ареста.

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