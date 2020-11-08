Оперативный штаб ростовского региона, который пристально следит за ситуацией с Covid-19 заявил о 312 заразившихся жителях за минувшие 24 часа. Таким образом, с начала пандемии количество пациентов с коронавирусом составляет уже 33 117 человек.

В информационном центре сообщают также о 17 пациентах, которые в последние сутки умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусом. Всего в области зафиксировано 946 смертей от Covid-19.

В медицинских учреждениях на лечении от коронавируса находится 1900 заразившихся. 161 один из них подключен к аппарату ИВЛ и находится в тяжелом состоянии.

Выздоровело за минувшие сутки 110 пациентов. Всего с начала распространения инфекции этот показатель составил 26 222 человека.

С 3 ноября в ростовском регионе действуют более жесткие правила карантина. Свадьбы и другие торжества теперь можно организовывать лишь таким образом, чтобы на одного гостя приходилось не менее 4 квадратных метров свободного пространства. Также детей до 16 лет перестали пускать в крупные торговые центры, а всех остальных обязали носить маски в лифтах и на парковках, тоже приравненных к общественным местам.