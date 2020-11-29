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За период с 23 по 29 ноября на территории России тесты показали 179 987 случаев заражения SARS-CoV-2. В сравнении с прошлой неделей этот показатель на 10 процентов больше. Кроме того, он практически сравнялся с числом заболевших за весь сентябрь (тогда было зафиксировано 180 967 случаев).

Если говорить о ежедневной заболеваемости, то пиковыми оказались понедельник, когда заразилось 25 173 российских жителя, четверг (25 487 случаев) и пятница (27 543).

Всего за семь дней от коронавируса в России умерло 3 348 пациентов. Недельный показатель сопоставим со всем месяцем августом. Тогда Covid-19 унес жизни 3213 человек.

Всего с начала пандемии в России заразилось 2 269 316. Количество смертей составило 39 527. Выздоровело от Covid 1 761 457 пациентов.

Среди российских регионов первое место по количеству инфицированных продолжает удерживать Москва (45 500 случаев за последнюю неделю). В Северной столице с 23 по 29 ноября заразилось 24 278, а в Московской области – 7 160 россиян.

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