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Содержание кислорода в крови человека ночью ниже, чем днем. Именно поэтому пациенты с Covid-19, которые переносят заболевание в тяжелой форме, чаще всего умирают в темное время суток. Такой вывод сделал эксперт ИБХФ РАН Александр Кудрявцев, который провел исследование на себе.

Научный сотрудник несколько суток подряд осуществлял замеры степени сатурации, используя простой, но достаточно точный прибор пульсоксиметр. Он скрупулезно фиксировал результаты, благодаря чему сумел достичь желаемой цели. Кудрявцев выяснил, что даже у здорового человека уровень кислорода в крови в ночное время снижается до 87-88 процентов. Если же пациент страдает от Covid-19, то у него этот показатель еще ниже.

Между тем, снижение уровня кислорода в крови уменьшает кровяное давление, а также замедляет обмен веществ. На мозг пациента оказывается мощное токсическое воздействие, которое вероятнее всего я является причиной смерти.

Ученый рассказал, что самое опасное время для больных Covid – с трех до семи часов. Именно в этот период уровень кислорода падает до минимума и провоцирует летальный исход.

По мнению биоинженера, исправить такую ситуацию можно с использованием гормона мелатонина. Он дает возможность уравновесить степень сатурации и предотвратить смерть пациента. Кроме того, медицинский персонал должен обеспечивать контроль за состоянием здоровья тех больных, которые переносят Ковид в тяжелой форме.

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