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Компания Microsoft дала старт продажам в России своих новых игровых приставок. Теперь все желающие могут купить консоли Xbox Series S и Xbox Series X, которые получили множество усовершенствований в сравнении с предыдущими моделями.

Фил Спенсер, возглавляющий ответственное за разработку игр подразделение компании, сообщил, что продажи начинаются уже с сегодняшнего дня. Также он выразил благодарность тем российским покупателям, которые много лет выбирают именно консоли Xbox от Microsoft.

«Младшую» модель новой серии Xbox Series S можно купить за 27 тысяч рублей. Она представляет собой бюджетный, а соответственно и несколько урезанный вариант. Так, консоль лишили дисковода и несколько сузили ее возможности, чтобы обеспечить возможность приобрести ее по более низкой цене.

Максимальные возможности получают пользователи Xbox Series X. Эта консоль будет продаваться в России за 45 600 рублей. За эти деньги пользователь получит устройство с твердотельным накопителем на 1Тб и производительным восьмиядерным процессором Zen 2. Мощность приставки достигнет 12 терафлопс.

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