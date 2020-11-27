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iPhone 12 Mini, являющийся бюджетной моделью последнего смартфона от Apple, стал доступнее для российских пользователей. Сразу после выхода на отечественный рынок модификация с 64Гб встроенной памяти продавалась по 69 999 рублей, а сейчас ее можно приобрести на шесть тысяч дешевле.

Также немного подешевели и варианты со 128 и 256 Гб памяти. Теперь их приобретение обойдется в 69 299 и 82 390 руб. соответственно.

Вполне вероятно, что снижение цены связано с «Черной пятницей». Напомним, что iPhone 12 mini – это мобильный девайс на платформе A14 Bionic, который оснащен 5,4-дюймовым экраном, выполненным по технологии OLED. На задней его панели установлена камера, состоящая из двух фотосенсоров. Смартфон поддерживает работу в сетях 5G. Автономная работа устройства обеспечивается аккумулятором, емкость которого составляет 2227 mAh.

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