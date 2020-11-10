Министерство труда и социальной защиты России подготовило новый проект, согласно которому может быть увеличено ежемесячное пособие, которое выплачивается на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Обычная выплата составляет 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране это 5,5 тыс. рублей. Повышенная выплата будет ровно в два раза выше и составлять полный прожиточный минимум, однако для этого семье требуется соответствовать некоторым требованиям.

А именно, это размер дохода всей семьи – с учётом обычной выплаты он не должен превышать региональный прожиточный минимум на каждого члена семьи.

В случае принятия нового законопроекта, повышенные выплаты семьи начнут повышать с 1 января 2021 года.