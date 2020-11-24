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Врач-эпидемиолог Наталья Пшеничная, представляющая Роспотребнадзор, озвучила статистику по симптомам коронавирусной инфекции. Она заявила, что наиболее частыми из них являются повышение температуры, с которым столкнулись 78 процентов заболевших, и кашель (57%).

К редким, но все же встречающимся симптомом специалист отнесла конъюнктивит, ринорею, появление сыпей, возникновение проблем со слухом. У 20 процентов заболевших отмечены тошнота и рвота, а также одышка и появление проблем с сердцем.

Повышение температуры и кашель появляются у пациентов как с тяжелой, так и с легкой формой коронавируса. Температура чаще всего (50%) повышается до 38 градусов. Почти 40 процентов людей, заболевших Covid, ощущали также слабость в мышцах, головные и суставные боли.

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