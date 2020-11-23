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По мнению замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Вадима Покровского, очень скоро человечество забудет о коронавирусе. Так как количество новых случаев будет сопоставимо с обычной ОРВИ. Тем более, что в конце этого и начале следующего года во всем мире начнется вакцинация.

Эксперт Роспотребнадзора также прокомментировал высказывания о третьей волне Covid, которая должна начаться уже в январе следующего года. Он пояснил, что до весны никаких изменений ждать не стоит, так как Европа уже использует все возможные методы, способные предотвратить распространение болезни.

По словам Покровского, в эпидемиологии отсутствуют такие термины, как «подъем» либо «волна». Есть лишь увеличение количества заразившихся, что мы и наблюдаем сейчас. Но меры, предпринимаемые в России и во всем мире, вряд ли дадут возможность коронавирусу распространяться еще активнее.

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