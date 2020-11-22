Представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, занимающая пост замдиректора ЦНИИ эпидемиологии, сообщила, что человек, обнаруживший у себя симптомы, указывающие на коронавирус, должен как можно скорее самоизолироваться. Это поможет предотвратить заражение большого количества окружающих.

Эксперт рассказала, что согласно последним исследованиям, пик заразности SARS-CoV-2 приходится на второй-третий день после того, как человек становится носителем вируса. То есть, он еще полностью уверен в том, что здоров, но уже активно заражает всех, кто находится рядом с ним. Потому что как раз в это время уровень выделения вируса максимален.

По словам эксперта, совершенно неважно, в какой форме болеет сам носитель вируса. Пик заразности начинается на второй-третий день независимо от этого. И продолжается в течение 7-8 дней. После этого коронавирус остается в организме носителя, однако окружающих он заражает уже не так активно.