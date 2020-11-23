Теперь для оформления дорожно-транспортного происшествия совершенно не обязательно вызывать на место аварии представителей правоохранительных органов. Приложение «Помощник ОСАГО», позволяет обойтись и без них.

Программа дает возможность оформить все необходимые документы по ДТП в электронном виде. Она поможет даже в том случае, если между водителями, попавшими в аварию, возникают какие-либо разногласия по поводу виновного. Для этого потребуется просто снять на камеру повреждения автомобилей и место ДТП, отправив фотографии в страховую компанию.

Напомним, что приложение тестировалось в пяти регионах страны с начала ноября. Эксперимент показал, что оно вполне дееспособно и может избавить автолюбителей от необходимости заполнять бумажные документы. Именно поэтому с понедельника программа начинает работу по всей территории РФ.