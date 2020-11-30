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Оперштаб столичного региона сообщает о 1064 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие 24 часа. Теперь количество инфицированных с апреля составляет 111 026 жителей Подмосковья. За все время пандемии коронавирус унес жизни 2071 человека.

Пресс-служба оперативного штаба привела также статистику по районам области. Сообщается, что больше всего заболевших за последние сутки выявили в Красногорске и Королеве. В этих городах зафиксировали 85 и 82 случая заражения соответственно.

В Котельниках и Звездном городке, Рошале и Красноармейском, в Кашире и Серебряных прудах за 24 часа не было выявлено ни единого случая заболевания Covid-19.

Московская область по количеству заразившихся с начала пандемии россиян занимает третье место в стране. Она уступает только столице и Санкт-Петербургу.

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