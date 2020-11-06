Во время первой волны коронавируса в парке «Патриот», а также в выставочном центре «Крокус Экспо» были открыты временные госпитали для пациентов с Covid-19. Однако почти все лето они простояли пустыми, так как подмосковным властям удалось взять ситуацию под контроль благодаря ограничительным мерам.

Сейчас ситуация несколько изменилась. Губернатор столичного региона Андрей Воробьев рассказал о том, что в «Крокусе» снова будет госпиталь для пациентов с Covid, так как количество заразившихся ежедневно все еще находится на очень высоком уровне. Увеличение числа пациентов, по его мнению, связано еще и с тем, что не вводится строгий карантин.

Воробьев сообщил, что было решено обойтись без жестких ограничительных мер. Однако ряд школ все же будут организовать дистанционное обучение, а предприятиям рекомендовано перевести на удаленную работу до 30 процентов сотрудников. Кроме того, обязательным является использование средств индивидуальной защиты.