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С утра субботы ожидается существенное ухудшение погодных условий в Подмосковье. Гидрометцентр сообщает о снижении температуры воздуха, а также об усилении ветра и возможных осадках в виде дождя и мокрого снега.

В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей проявлять на дороге крайнюю осторожность. Пресс-служба напоминает о важности соблюдения безопасной дистанции между автомобилями, о том, что нужно придерживаться разумной скорости и стараться обходиться без сложных и опасных маневров.

Также автоинспекция напоминает пешеходам, что в холодное время года может существенно возрасти остановочный и тормозной путь автомобилей. Поэтому очень важно внимательно переходить дорогу, а в темное время суток желательно использовать световозвращающие элементы, которые дают возможность водителям разглядеть пешего участника движения даже на расстоянии.

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