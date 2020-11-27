В городском округе Мытищи появился бурый медведь, который вместо спокойной зимней спячки вышел к людям. О животном рассказали жители микрорайона Луговая, которые столкнулись с хищником буквально нос к носу. Также его видели в поселении Федоскино.

Представители пресс-службы Минэкологии столичного региона сообщили, что в ближайшее время будет проведен отлов медведя. Данная процедура, по их словам, будет проведена максимально аккуратно, чтобы исключить любой вред животному. После этого он будет вывезен как можно дальше от населенных пунктов и помещен в природную среду.

Эксперты ведомства предположили, что медведь не впал в спячку, так как недобрал достаточно веса, чтобы пережить зиму. Они также рассказали, что эти хищные животные чрезвычайно редко встречались в Мытищах ранее. Но в целом по московскому региону количество медведей, внесенных в Красную книгу Подмосковья, в последние годы заметно увеличилось.