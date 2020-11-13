Тест-система «SARS-CoV-2-CoronaPass» дает возможность всего за 55 минут определить наличие в человеческом организме антител к коронавирусу. Причем сделать это со стопроцентной точностью. О создании такой системы, а также о том, что она успешно прошла клинические испытания, рассказали эксперты, представляющие ОЭЗ «Санкт-Петербург».

В ходе испытаний тест-система продемонстрировала максимально возможную точность в выявлении антител к коронавирусу. Также она показала весьма высокий уровень чувствительности, который составил почти 99 процентов. Ученые заявляют, что в настоящий момент какие-либо аналоги данной системы в мире отсутствуют.

Создатели сообщили, что после успешно завершенных испытаний они намерены получить свидетельство о регистрации SARS-CoV-2-CoronaPass» и начать ее использование. По их словам, система может применяться не только для диагностики Covid-19, но и для проверки эффективности любой вакцины от этого заболевания.