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Житель Санкт-Петербурга напоил тринадцатилетнюю дочку алкогольным напитком, а затем сексуально надругался над ней.

Девочка рассказала о произошедшем психологу, работающему в школе. После этого женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы. Согласно версии следователей, школьница проживает вместе с мамой, однако в понедельник, 23 ноября, она решила навестить 58-летнего отца, снимающего жилье на Васильевском острове.

Мужчина сначала напоил дочку, а потом совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Позднее стало известно, что в марте предыдущего года отец тоже насиловал своего ребенка. Сотрудники полиции уже задержали злоумышленника.

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