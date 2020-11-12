Перуанские власти готовы отказаться от контракта с Украиной на поставку самолетов Ан-178. Местные журналисты отмечают, что их называют «самолетами-невидимками». Но не потому, что они умеют эффективно скрываться от радаров. А по той простой причине, что у Украины вряд ли будет возможность выполнить свои обязательства по контракту.

По мнению экспертов, самолет до сих пор не прошел международную сертификацию. И возникают большие сомнения в том, что ему удастся пройти ее вообще. Также некоторые комплектующие, которые ранее Украине поставляла РФ, сейчас использоваться не смогут из-за санкций. А поиски альтернативы могут занять очень много времени.

Еще одна причина кроется не столько в Украине, сколько во внутренних проблемах Перу. К примеру сообщается, что Альфредо Вильдосо Рохас, который принимал непосредственное участие в заключении договоров с Киевом, в настоящий момент осужден за коррупцию.

Журналисты уверены, что правильным решением будет отказ от Ан-178 в пользу российских Ил-76, которые прошли модернизацию, либо новейших транспортников Ил-112. Они кажутся экспертом более приемлемым вариантом, чем украинские «невидимки».