Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Перуанские власти готовы отказаться от контракта с Украиной на поставку самолетов Ан-178. Местные журналисты отмечают, что их называют «самолетами-невидимками». Но не потому, что они умеют эффективно скрываться от радаров. А по той простой причине, что у Украины вряд ли будет возможность выполнить свои обязательства по контракту.

По мнению экспертов, самолет до сих пор не прошел международную сертификацию. И возникают большие сомнения в том, что ему удастся пройти ее вообще. Также некоторые комплектующие, которые ранее Украине поставляла РФ, сейчас использоваться не смогут из-за санкций. А поиски альтернативы могут занять очень много времени.

Еще одна причина кроется не столько в Украине, сколько во внутренних проблемах Перу. К примеру сообщается, что Альфредо Вильдосо Рохас, который принимал непосредственное участие в заключении договоров с Киевом, в настоящий момент осужден за коррупцию.

Журналисты уверены, что правильным решением будет отказ от Ан-178 в пользу российских Ил-76, которые прошли модернизацию, либо новейших транспортников Ил-112. Они кажутся экспертом более приемлемым вариантом, чем украинские «невидимки».

Вам может понравиться

В Челябинске умерла врач-педиатр, которая болела коронавирусом

Педиатр первой клинической поликлиники Челябинская Валентина Глинкина умерла из-за Covid-19 на 60-м… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Пенсию в 40 тысяч рублей россияне считают достойной

Результаты исследования, проведенное сервисом Superjob, показало, что для большинства россиян пределом мечтаний… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Политолог Багдасаров назвал соглашение по Карабаху поражением России

Соглашение между Баку, Ереваном и Москвой остановило боевые действия в Нагорном Карабахе.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 ноября – пасмурно, до 6 °C | город Мытищи: погода, 12 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 ноября – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 12 ноября – переменная облачность, до 3 °C | Подольск: погода, 12 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 12 ноября – ясно, до 7 °C |