читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пользователи сообщества «Происшествия. Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали об автомобиле Lexus, который минувшей ночью горел на проспекте Мира. Спасательные службы привлекли к тушению пожара специальную технику, благодаря чему машину удалось спасти. Однако в результате возгорания он серьезно пострадал – повреждены мотор и бампер, капот и левое переднее колесо.

Участники сообщества уверены, что автомобиль подожгли специально. Все дело в том, что через некоторое время в соцсети появилась видеозапись, на которой видно поджигателя. Он попал в поле зрения камеры видеорегистратора, расположенного неподалеку авто.

Впрочем, опознать преступника будет сложно. Он оказался законопослушным гражданином и во исполнение распоряжения местных властей надел на поджог медицинскую маску. На записи хорошо видно, как злоумышленник обливает авто какой-то жидкостью и поджигает ее, однако лицо рассмотреть не удается.

Вам может понравиться

Армия обороны Карабаха заявила о пленении воевавшего на стороне Баку сирийца

В плену у Армии обороны НКР оказался наемник из Сирии. Об этом… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Омбудсмен Армении обвинил Азербайджан в использовании боеприпасов с фосфором

Арман Татоян, отвечающий за защиту прав человека в Армении, заявил, что азербайджанские… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Посольство РФ предлагает США серьезно задуматься над инициативой Путина по разоружению

Представители российского посольства в Соединенных Штатах порекомендовали американским властям крепко призадуматься над… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 ноября – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи: погода, 1 ноября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 ноября – пасмурно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 ноября – небольшой дождь, до 10 °C | Королев: погода, 1 ноября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 1 ноября – пасмурно, до 5 °C | Армавир: погода, 1 ноября – переменная облачность, до 18 °C |