Пользователи сообщества «Происшествия. Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали об автомобиле Lexus, который минувшей ночью горел на проспекте Мира. Спасательные службы привлекли к тушению пожара специальную технику, благодаря чему машину удалось спасти. Однако в результате возгорания он серьезно пострадал – повреждены мотор и бампер, капот и левое переднее колесо.

Участники сообщества уверены, что автомобиль подожгли специально. Все дело в том, что через некоторое время в соцсети появилась видеозапись, на которой видно поджигателя. Он попал в поле зрения камеры видеорегистратора, расположенного неподалеку авто.

Впрочем, опознать преступника будет сложно. Он оказался законопослушным гражданином и во исполнение распоряжения местных властей надел на поджог медицинскую маску. На записи хорошо видно, как злоумышленник обливает авто какой-то жидкостью и поджигает ее, однако лицо рассмотреть не удается.