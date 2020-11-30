Подмосковный губернатор Андрей Воробьев анонсировал скорое начало прививочной кампании против коронавируса. Он рассказал, что вакцина «Спутник V», созданная специалистами центра им. Гамалеи, уже поступает в медицинские учреждения.

Новые партии вакцины поступают каждую неделю, поэтому ее количество увеличивается и вскоре достигнет нужного объема. После этого будет запущена кампания, которая позволит жителям области защититься от коронавирусной инфекции.

Воробьев рассказал, что в каждом городе региона будут открыты пункты вакцинации, поэтому сделать прививку смогут все желающие, у которых нет противопоказаний к препарату.

Губернатор также призвал глав муниципалитетов строго контролировать готовность пунктов для вакцинации, так как делать прививки от коронавируса сложнее, чем от гриппа.