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Специалисты компании LuxExpressGroup, занимающейся автобусными перевозками, выяснили, как жители Санкт-Петербурга собираются заменить традиционные путешествия за границу на Новый год.

Согласно проведенному опросу, примерно 38 процентов петербуржцев, обычно уезжавших за рубеж на новогодние праздники, решили на этот раз остаться дома. Еще 30 процентов респондентов заявили, что до сих пор надеются отправиться в соседние страны для празднования Нового года. Они следят за новостями об открытии границ.

Всего 11 процентов опрошенных заявили, что заменили зарубежные путевки путешествиями по РФ. Еще 10 процентов петербуржцев до сих пор не решили о том, что будут делать во время новогодних каникул. Оставшиеся 9 процентов респондентов сообщили, что планируют поехать за город.

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