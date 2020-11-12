Елена Зеленина, занимающая должность замминистра здравоохранения кемеровского региона, сообщила, что один из врачей области заразился Covid-19 после вакцинации. По ее словам, ему была введен лишь первый компонент препарата «Спутник V».

По словам Зелениной, тестирование показало наличие коронавируса в организме врача спустя пять дней после прививки. Поэтому установить, связано ли заражение с вакцинацией, пока не представляется возможным. Напомним, что инкубационный период Covid составляет 14 дней, поэтому медик мог заразиться еще до введения препарата.

Госпожа Зеленина также пояснила, что «Спутник V» является вакциной, состоящей из двух компонентов. Первый из них начинает формировать иммунитет, однако через 21 день необходимо вводить еще и второй. Это позволяет обеспечить максимальную защиту. Врач заразился после первой дозы.

Подобная ситуация произошла и в Алтайском крае. Там сразу три врача, которые получили первую дозу вакцины, получили положительные результаты тестов на коронавирус.