Два изрядно выпивших жителя Красноперекопска не смогли поделить девушку. В результате ссоры один из них отправился в больницу, а другой – в отдел полиции. О дальнейшей судьбе роковой красавицы пока ничего неизвестно.

Началось все с того, что один из мужчин пришел к другому в гости вместе со своей подругой. Они вместе выпили и закусили, после чего гости захотели уединиться на кровати хозяина дома. Тому это не понравилось, о чем он честно предупредил. Застолье продолжилось, но через некоторое время история повторилась. Во второй раз гости не торопились покидать кровать, поэтому хозяин взял со стола нож и нанес приятелю несколько ударов.

32-летний пострадавший был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Хозяина дома задержали оперативники. В ходе опроса выяснилось, что он уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений.