Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Два изрядно выпивших жителя Красноперекопска не смогли поделить девушку. В результате ссоры один из них отправился в больницу, а другой – в отдел полиции. О дальнейшей судьбе роковой красавицы пока ничего неизвестно.

Началось все с того, что один из мужчин пришел к другому в гости вместе со своей подругой. Они вместе выпили и закусили, после чего гости захотели уединиться на кровати хозяина дома. Тому это не понравилось, о чем он честно предупредил. Застолье продолжилось, но через некоторое время история повторилась. Во второй раз гости не торопились покидать кровать, поэтому хозяин взял со стола нож и нанес приятелю несколько ударов.

32-летний пострадавший был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Хозяина дома задержали оперативники. В ходе опроса выяснилось, что он уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений.

Вам может понравиться

В Красноярске обнаружили забетонированный труп в жилом доме

Рабочие красноярских коммунальных служб, которые проводили ремонт теплосети на улице Щорса, наткнулись…

Семь человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки

Представители оперштаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области заявили вчера, 25…

Прокуратура заинтересовалась инцидентом со школьным автобусом под Калугой

В прокуратуре города Калуга заинтересовались информацией о том, что водитель школьного автобуса…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 ноября – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 28 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 ноября – небольшая облачность, до -6 °C | Королев: погода, 28 ноября – переменная облачность, до 3 °C | Подольск: погода, 28 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 28 ноября – ясно, до 8 °C |