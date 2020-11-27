В одной из больниц города Судак в Крыму инициирована проверка, связанная со смертью двухлетней девочки. Мать ребенка рассказала, что врачи поставили диагноз ОРВИ, но уже после смерти разобрались, что причиной стала неуточненная пневмония.

Женщина написала о своем горе в социальных сетях и подробно рассказала, как умирал ее ребенок. Она возмущается тем фактом, что медики за 5 дней не смогли разглядеть пневмонию, несмотря на появление таких симптомов, как сложности с дыханием, слабость, отсутствие аппетита, появление слизи во рвоте.

Убитая горем мать пишет о том, что в городе Судаке совсем недавно сократили педиатрическое отделение в больнице. Она считает, что это стало одной из причин смерти девочки. Потому что если бы педиатр своевременно осмотрел ее, обнаружил симптомы и измерил содержание кислорода в крови, ребенка можно было бы вылечить. А так девочку лечили противорвотными препаратами и «Но-шпой», которые никак не дают никакого эффекта при воспалении легких.