Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В одной из больниц города Судак в Крыму инициирована проверка, связанная со смертью двухлетней девочки. Мать ребенка рассказала, что врачи поставили диагноз ОРВИ, но уже после смерти разобрались, что причиной стала неуточненная пневмония.

Женщина написала о своем горе в социальных сетях и подробно рассказала, как умирал ее ребенок. Она возмущается тем фактом, что медики за 5 дней не смогли разглядеть пневмонию, несмотря на появление таких симптомов, как сложности с дыханием, слабость, отсутствие аппетита, появление слизи во рвоте.

Убитая горем мать пишет о том, что в городе Судаке совсем недавно сократили педиатрическое отделение в больнице. Она считает, что это стало одной из причин смерти девочки. Потому что если бы педиатр своевременно осмотрел ее, обнаружил симптомы и измерил содержание кислорода в крови, ребенка можно было бы вылечить. А так девочку лечили противорвотными препаратами и «Но-шпой», которые никак не дают никакого эффекта при воспалении легких.

Вам может понравиться

В Красноярском крае за последние сутки от коронавируса умерло еще 25 человек

Федеральный оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с коронавирусом, сообщает, что Красноярский край находится…

В ВОЗ перечислили основные варианты передачи коронавируса человеку

Франк Конингс, представитель ВОЗ, рассказал о главных вариантах передачи коронавирусной инфекции человеку.…

Биолог назвала важный недостаток вакцин от коронавируса

Все вакцины от коронавируса, о которых известно уже сейчас, являются двухкомпонентными. Поэтому…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 ноября – пасмурно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 27 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 ноября – пасмурно, до -6 °C | Королев: погода, 27 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 27 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 27 ноября – ясно, до 6 °C |