читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Федеральный оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с коронавирусом, сообщает, что Красноярский край находится на 7 месте по количество заболевших Covid-19. За последние 24 часа в регионе зафиксировано 334 новых случая. Также установлен антирекорд по количеству умерших пациентов. В медицинских учреждениях скончалось 25 человек.

Всего с начала пандемии в крае выявлено 34 894 случая заражения коронавирусом. В этой статистике не учитываются города Красноярск и Железногорск. Умерло из-за Covid и связанных с ним осложнений 1025 пациентов. Вылечились от коронавируса 27 330 жителей региона.

Медики продолжают наблюдение за 10 330 пациентами, состояние которых вызывает опасения. За последние сутки внимание врачей привлекли 833 человека. Еще 642 были сняты с наблюдения врачей.

Вам может понравиться

Минздрав проверит информацию об избиении пациентки завотделением в Подмосковье

«Компетентные органы», направленные Минздравом РФ, выяснят все обстоятельства конфликта между врачом и…

Болезнь Паркинсона на ранней стадии выявит тест у офтальмолога

Болезнь Паркинсона неизлечима. Но если своевременно выявить ее развитие, то можно существенно…

Тонкие жидкие пленки помогают COVID-19 выживать на поверхности

Хотя большинство респираторных капель испаряются за секунды, эксперименты показали, что COVID-19 может…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 26 ноября – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 ноября – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 ноября – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 26 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 26 ноября – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 26 ноября – небольшой дождь, до 5 °C |