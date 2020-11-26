Федеральный оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с коронавирусом, сообщает, что Красноярский край находится на 7 месте по количество заболевших Covid-19. За последние 24 часа в регионе зафиксировано 334 новых случая. Также установлен антирекорд по количеству умерших пациентов. В медицинских учреждениях скончалось 25 человек.

Всего с начала пандемии в крае выявлено 34 894 случая заражения коронавирусом. В этой статистике не учитываются города Красноярск и Железногорск. Умерло из-за Covid и связанных с ним осложнений 1025 пациентов. Вылечились от коронавируса 27 330 жителей региона.

Медики продолжают наблюдение за 10 330 пациентами, состояние которых вызывает опасения. За последние сутки внимание врачей привлекли 833 человека. Еще 642 были сняты с наблюдения врачей.