В обсерваторе для людей, которые болеют Covid-19 в легкой форме, но не имеют возможности самоизолироваться в домашних условия, прошел шахматный чемпионат, в которым участвовали исключительно пациенты. Также здесь проводятся турниры и по другим играм – больные с удовольствием играют в пинг-понг и шашки.

В этом ковидном госпитале, расположенном в Сокольниках, ситуация не так напряжена, как в реанимационных палатах медицинских учреждений. Пациенты, которые легко переносят Covid, имеют возможность общаться между собой и читать книги.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в столице России по-прежнему ухудшается. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежедневно в медицинских учреждениях оказываются до 500 пациентов с Covid, из-за чего нагрузка на коечный фонд постоянно растет. Именно поэтому было принято решение о введении дополнительных ограничительных мер – отмене всех развлекательных мероприятий с большим количеством участников, закрытию ресторанов и баров с 23 до 6 часов, а также к переводу высших и средних специальных учебных заведений на удаленное обучение.