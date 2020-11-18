Китайские ученые заявили о высокой эффективности вакцины CoronaVac, которая разрабатывается практически с самого начала пандемии. Сообщается, что уже в апреле текущего года начались первые ее клинические испытания. Перед этим ее действие проверяли на мышах и крысах и остались удовлетворены результатами.

Испытатели рассказали, что препарат оказался совершенно безопасным для человеческого здоровья. При этом он уже в течение 30 дней формирует стойкий иммунитет от коронавируса. Вводить вакцину нужно дважды. Между прививками требуется делать перерыв, составляющий 14 дней.

По словам ученых, в испытаниях приняли участие 700 добровольцев. Они получили как минимум одну дозу препарата. В настоящий момент известно, что никаких побочных эффектах после введения вакцины обнаружено не было. Сделан вывод, что препарат может использоваться для защиты людей от SARS-CoV-2