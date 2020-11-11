Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские истребители F-35, которые Пентагон гордо относит к пятому поколению, вряд ли будут чувствовать себя вольготно у границ российского воздушного пространства. А все потому, что у России имеются РЛС «Небо У». Китайские эксперты считают эту станцию «заклятым врагом» истребителя США, так как она способна легко его обнаружить.

Американцы вложили немало средств, чтобы сделать F-35 незаметным для средств ПВО. Но «Небо У» — это РЛС, которая может доказать бесполезность этих вложений. Она работает полностью в автоматическом режиме и вычисляет не только самолеты, но и другие объекты, летящие на высоте до 75 километров. Дальность ее действия составляет 600 км, поэтому F-35 у своих рубежей она точно не пропустит.

Эксперты также называют чрезвычайно плотной нынешнюю сеть средств ПВО России. Помимо радаров, способных обнаруживать любые воздушные цели, она включает в себя мощные ракетные комплексы, готовые поражать как самолеты, так и запущенные по России боеприпасы.

Вам может понравиться

Путин и Алиев не обсуждали размещение российско-турецких миротворцев

Заявления азербайджанского президента Ильхама Алиева о том, что на территорию Нагорного Карабаха… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Установку ракет «Циркон» на подлодки признали стратегическим преимуществом России

Издание The National Interest опубликовало статью о российских гиперзвуковых боеприпасах «Циркон», а… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Найден быстрый способ очистки поверхностей от коронавируса COVID-19

Холодная атмосферная плазма способна стать достойной и абсолютно безопасной для здоровья человека… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 11 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 ноября – переменная облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 ноября – ясно, до 1 °C | Королев: погода, 11 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Подольск: погода, 11 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 11 ноября – ясно, до 7 °C |