Американские истребители F-35, которые Пентагон гордо относит к пятому поколению, вряд ли будут чувствовать себя вольготно у границ российского воздушного пространства. А все потому, что у России имеются РЛС «Небо У». Китайские эксперты считают эту станцию «заклятым врагом» истребителя США, так как она способна легко его обнаружить.

Американцы вложили немало средств, чтобы сделать F-35 незаметным для средств ПВО. Но «Небо У» — это РЛС, которая может доказать бесполезность этих вложений. Она работает полностью в автоматическом режиме и вычисляет не только самолеты, но и другие объекты, летящие на высоте до 75 километров. Дальность ее действия составляет 600 км, поэтому F-35 у своих рубежей она точно не пропустит.

Эксперты также называют чрезвычайно плотной нынешнюю сеть средств ПВО России. Помимо радаров, способных обнаруживать любые воздушные цели, она включает в себя мощные ракетные комплексы, готовые поражать как самолеты, так и запущенные по России боеприпасы.