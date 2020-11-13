читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В социальных сетях появилось видео, на которым девочка наливает на голову мальчика сладкую газировку. Инцидент привлек внимание Управление образования столицы Татарстана, где и случилось это происшествие. Поэтому была проведена проверка.

Выяснилось, что поступок девочки стал местью однокласснику за подобные действия. Между учениками началась ссора, в ходе которой девочка бросила ручку в мальчика, а тот, недолго думая, налил воду в ее школьный рюкзак. Обиженная школьница пожаловалась маме, которая решила устроить самосуд.

Она пришла в школу после уроков и помогла дочери отомстить. Та сперва пыталась отобрать у одноклассника рюкзак, а затем, не справившись с этой задачей, вылила воду мальчику на голову. Ее мать при этом присутствовала.

Управление образования сообщает, что в настоящий момент конфликт исчерпан. Он был разобран на собрании специально созванной комиссии, после чего мама девочки принесла извинения за свои действия. Сейчас родители обоих детей не имеют друг к другу претензий.

Вам может понравиться

В Обнинске пояснили ЧП с пролежавшим два часа на улице умершим мужчиной

В четверг в сообществах города Обнинска в социальных сетях появилось сразу несколько… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В России изменят конструкцию гробов из-за коронавируса

Закрытые гробы, которые разрабатывались специально для похорон жертв Covid-19, теперь будут снабжаться… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Филипп Киркоров поругался с помощниками на съемках новогоднего шоу

На съемках новогодней музыкальной программы для Муз-ТВ произошел скандал с участием певца… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 13 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 13 ноября – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 13 ноября – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 13 ноября – небольшая облачность, до 9 °C |