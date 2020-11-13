В социальных сетях появилось видео, на которым девочка наливает на голову мальчика сладкую газировку. Инцидент привлек внимание Управление образования столицы Татарстана, где и случилось это происшествие. Поэтому была проведена проверка.

Выяснилось, что поступок девочки стал местью однокласснику за подобные действия. Между учениками началась ссора, в ходе которой девочка бросила ручку в мальчика, а тот, недолго думая, налил воду в ее школьный рюкзак. Обиженная школьница пожаловалась маме, которая решила устроить самосуд.

Она пришла в школу после уроков и помогла дочери отомстить. Та сперва пыталась отобрать у одноклассника рюкзак, а затем, не справившись с этой задачей, вылила воду мальчику на голову. Ее мать при этом присутствовала.

Управление образования сообщает, что в настоящий момент конфликт исчерпан. Он был разобран на собрании специально созванной комиссии, после чего мама девочки принесла извинения за свои действия. Сейчас родители обоих детей не имеют друг к другу претензий.