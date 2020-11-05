В ирландском графстве Донегол пара серферов Конор Маклори и Софи Керран прямо на пляже нашли так называемую «капсулу времени», с атомного ледокола «50 лет Победы». Это российский корабль в 90-х годах минувшего столетия неоднократно использовался для исследовательских «вояжей» к Северному Полюсу.

Софи рассказала, что опасалась поднимать находку, думая, что это может быть взрывное устройство. Но потом они с парнем все же забрали ее и отправили фотографию другу из России. Именно он сказал им, что это «капсула времени».

Внутри металлической емкости оказались фото и дневники нескольких членов экипажа. Также среди содержимого были данные некоей Светланы, которая оказалась инстаблогером. Софи связалась с ней и рассказала о капсуле. Та была в настоящем «шоке», что ее нашли так быстро. Оказалось, что дневники и фотографии членов экспедиции, состоявшейся в 90-годах, были помещены в капсулу, а затем и в ледяную глыбу на Северном Полюсе только два года назад.

Софи обеспокоилась тем, что глыба успела растаять за столь короткое время. Она говорит, что это прямо указывает на серьезные климатические изменения на планете. По рассказам Светланы, они рассчитывали, что капсулу найдут не раньше, чем через полвека, однако она всплыла на поверхность уже через два года.

В настоящий момент письма и дневники переводятся на английский язык, для чего пара обратилась к чикагскому профессору Саймону Донохью Носеку. После того, как все будет переведено, пара намеревается отдать капсулу в музей.