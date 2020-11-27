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Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде-Махабади, который является инициатором ядерной программы Ирана, а по мнению западных спецслужб – одним из ключевых разработчиков ядерного оружия, был убит в результате нападения террористов. Об этом заявило главное оборонное ведомство страны.

Иранские СМИ сообщают, что физика убили в городе Абсард. Нападение на него было хорошо организовано. Машину специалиста сперва остановили взрывом, а затем обстреляли из автоматов. Шансов на выживание у Фахризаде-Махабади не было никаких.

Физик одно время проходил службу в КСИР (Корпус стражей исламской революции), а затем работал в Физическом исследовательском центре, который потом возглавил. Спецслужбы США уверены, что он был частью проекта 111, который занимается разработкой ядерного оружия. Однако официально ядерная программа Ирана создана исключительно для мирных целей.

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